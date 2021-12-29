Срочника, который ушел из военной части 20 лет назад, задержали на проспекте Луначарского

Полицейские уведомили соответствующую инстанцию о поимке дезертира для принятия решения.

Уголовному розыску Петербурга удалось закрыть розыскную карточку, которую завели 20 лет назад, в 2002 году, когда из военной части в Московской области ушел солдат-срочник, сообщило ИА АЖУР.

О том, что 42-летний житель Калининского района не отдал долг родине, напомнили накануне вечером. Мужчину задержали на проспекте Луначарского, напротив Муринского парка.

По предварительным данным, петербуржца призвали в армию в декабре 2001 года, в июле 2002 года он ушел с территории части и вернулся домой. С того времени он был в розыске.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv