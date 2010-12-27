Срезанные балконы в доме № 1 по Леншоссе должны вернуться на места до конца года

В компании ООО "БалтКамень" подчеркнули, что просят жителей и гостей дома самовольно не открывать выходы на балконы во избежание несчастных случаев.

В группе во "Вконтакте" "Интересный Выборг" жители города активно обсуждают срезанные в результате проходящего в доме номер 1 по Леншоссе капитального ремонта балконы. Редакция Piter.TV связалась с представителем подрядной организации ООО "БалтКамень", выполняющей работы в доме, который рассказал, когда же балконы вернуться на место.

Компания планирует завершить все работы до конца 2019 года. Балконы будут возвращены на место, окна и балконные двери уже поменяны. Беспокоиться о состоянии внутреннего фасада не стоит – его будут переделывать и перекрашивать. отметил представитель компании

Также в компании подчеркнули, что просят жителей и гостей дома самовольно не открывать выходы на балконы во избежание несчастных случаев. Отметим, что на дверях сейчас нет ручек, они сняты специально, чтобы никто не вышел в "пустоту", но жильцы все равно открывают балконные двери и даже умудряются сушить коврики на строительных лесах.