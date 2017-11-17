Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 15:01
0
Asyaromanenkova
430
Код вставки плеера

В ноябре петербуржцам за коммунальные услуги выставили счет на 5 млрд рублей

0
 
 

ГУП ВЦКП за ноябрь 2017 года начислили около 5 миллиардов рублей за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге. Сумма в квитанциях выросла в полтора раза из-за отопительного сезона.

Представители жилищного комитета рассказали о ноябрьских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге. Средняя платежка составляет 3 тысячи 378 рублей. Сумма повысилась в полтора раза из-за начала отопительного сезона. При этом жители зданий с общедомовыми приборами учета заплатили больше, так как отопление за октябрь также включили в ноябрьскую квитанцию. В домах с платой по нормативу суммы выставляют месяц в месяц.

Всего ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" в ноябре выставили счетов на пяти миллиардов рублей. Из 2,1 миллиона счетов города на ВЦКП приходится 1,4 миллиона.

Рассказал комитет и о должниках. Общая задолженность управляющих компаний за период больше двух месяцев составила 15,1 миллиард рублей. За год этот долг сократился на 3%. При этом жилкомсервисы с городским участием сократили долги на 9%, а частные увеличили на 13%.

Теги: коммунальные услуги спб , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5