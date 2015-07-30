Среди туристов, которые исчезли во время похода на Сахалине, находятся четверо петербуржцев

На острове Итуруп продолжаются поиски.

На острове Итуруп разыскивают четверых жителей Санкт-Петербурга, пропавших во время туристического похода к вулкану Баранского. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

"В ходе сегодняшних работ обследована территория радиусом более 7 километров. Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями: низкая облачность, густой туман — видимость не превышает 5 метров. Следов пребывания диких животных, которые могли бы угрожать здоровью туристов, на обследованной территории не обнаружено" Константин Истомин

Группа из десяти человек отправилась в поход под руководством семейной пары из Петербурга — Валерии и Анастасии, выступавших в качестве гидов. По информации начальника ЕДДС округа Марины Кузьминой, туристы должным образом не зарегистрировали свой маршрут и могли заблудиться, не зная особенностей местности.

Поисково-спасательная операция осложняется крайне неблагоприятными погодными условиями. В районе вулкана Баранского наблюдается густой туман, низкая облачность и морось, видимость не превышает пяти метров.

Вертолёт готов к вылету и будет привлечён, как только позволит погода, уточнил Константин Истомин. Родственники пропавших находятся в ожидании новостей.

"Я пока не могу ничего ответить. Я жду хороших новостей" поделилась мама одного из пропавших гидов в разговоре с корреспондентом 78.ru

Спасатели продолжают наземные поиски, ожидая улучшения метеоусловий для подключения авиации.

Фото: Telegram-канал Константина Истомина