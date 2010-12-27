В Петербурге из-за невнимательности родителей из окон выпали двое малышей

Четырехлетняя девочка получила ушиб головы, а двухлетний мальчик - черепно-мозговую травму.

Во Фрунзенском районе Петербурга из окна выпала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Происшествие случилось в доме на Купчинской улице. В четверг, 17 мая, около половины восьмого вечера из окна второго этажа выпала девочка четырех лет. Малышку оставили дома одну. С ушибом головы девочку доставили в детскую больницу им. Раухфуса.

Отметим, что вчера в городе случилось еще одно происшествие из-за невнимательности родителей. В полдень со второго этажа дома на Восточной улице Белоострова выпал двухлетний мальчик. Ребенок получил черепно-мозговую травму. Сейчас малыш находится в больнице, медики сообщают, что его здоровью ничего не угрожает.

Фото: pixabay.com