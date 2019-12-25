Спрос на подержанные LADA, Volkswagen и Mercedes-Benz в Петербурге вырос на 4,6%

Во втором квартале 2025 года наибольший интерес вызвали модели Ford Focus, Hyundai Solaris и Skoda Octavia.

Аналитики сервиса "Авито Авто" зафиксировали увеличение спроса на автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге во втором квартале 2025 года. По сравнению с первыми месяцами года интерес к подержанным машинам вырос на 4,6%.

Среди наиболее популярных марок лидируют LADA (8,1% запросов), Volkswagen (7,5%) и Mercedes-Benz (6,7%). Особенно заметен рост спроса на Skoda (+12%), Audi (+9,8%) и Renault (+9,5%). В перечне конкретных моделей пользователи чаще всего искали Ford Focus (2,6%), Hyundai Solaris (2,1%) и Volkswagen Polo (1,8%).

Наибольшую динамику продемонстрировал Ford Transit — количество запросов на эту модель увеличилось на 33,8%. Также значительный рост интереса зафиксирован к Kia Sportage, Renault Logan и BMW 3 серии.

Эксперты отмечают, что расширение предложения на рынке подержанных автомобилей позволяет покупателям тщательнее сравнивать варианты и отслеживать изменения цен. Петербуржцы проявляют устойчивый интерес к проверенным временем моделям, хорошо зарекомендовавшим себя в российских условиях эксплуатации.

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