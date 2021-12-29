Спрос на частное домостроение в Петербурге и Ленобласти в 2021 году вырос на 104%

Рост интереса к строительству коттеджей фиксируется и в сравнении с аналогичными периодами за прошлые годы.

Эксперты строительной компании DSK Group company рассказали Piter.tv, что в декабре прошлого года спрос на частное домостроение в Петербурге и Ленобласти вырос на 17% относительно ноября.

Рост интереса к строительству коттеджей фиксируют и в сравнении с аналогичными периодами за прошлые года. Так, в декабре нынешнего года количество запросов выросло на 120% относительного декабря 2020 года и почти в три раза (190%) относительно декабря допандемийного года.

За весь 2021 год спрос на строительство коттеджей в двух соседних регионах вырос на 44% относительно аналогичного периода прошлого года и на 103% относительно 2019 года. Кроме того, спрос на возведение коттеджей в черте границ Петербурга вырос на 136% относительно 2020 года и на 311% относительно 2019 года.

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