Они пытались вставить свой флаг впереди турецкого.

Спортсменки из Казахстана оказались в центре скандала с флагом страны на чемпионате мира по армрестлингу в Анталье. Об этом сообщает Telegram-канал "Первый спорт".

Инцидент произошел во время награждения призеров соревнований в категории до 50 кг. Диана Тюкова и Дана Асанова из Казахстана взяли серебро и бронзу соответственно. Они развернули флаг своей страны на пьедестале.

Победительница соревнования, Деря Джерен из Турции, сделала то же самое, но закрыла своим флагом казахстанский. После этого представительницы обеих стран пытались выставить впереди именно свой флаг. Затем Тюкова и Асанова подняли флаг Казахстана выше турецкого.

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Видео: Telegram / Первый спорт