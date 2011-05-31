Спортсменка Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию

Спортсменка по фигурному катанию Камила Валиева выиграла третий этап Гран-при России в Казани. Об этом сообщили в ТАСС.
Валиева набрала 241,72 балла. Второе место заняла Вероника Яметова. Третью строчку заняла Ксения Синицына.
Добавим, что на следующий этап спортсменки поедут в Москву. Он пройдет с 11 по 13 ноября.
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Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России
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