Спортсменка Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию

Валиева набрала 241,72 балла.

Спортсменка по фигурному катанию Камила Валиева выиграла третий этап Гран-при России в Казани. Об этом сообщили в ТАСС.

Валиева набрала 241,72 балла. Второе место заняла Вероника Яметова. Третью строчку заняла Ксения Синицына.

Добавим, что на следующий этап спортсменки поедут в Москву. Он пройдет с 11 по 13 ноября.

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Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России