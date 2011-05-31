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Спортсменка Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию
Сегодня, 18:21
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Спортсменка Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию

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Валиева набрала 241,72 балла.

Спортсменка по фигурному катанию  Камила Валиева выиграла третий этап Гран-при России в Казани. Об этом сообщили в ТАСС. 

Валиева набрала 241,72 балла. Второе место заняла Вероника Яметова. Третью строчку заняла Ксения Синицына. 

Добавим, что на следующий этап спортсменки поедут в Москву. Он пройдет  с 11 по 13 ноября. 

Ранее на Piter.tv: после провальной для "Зенита" игры с "Ахматом" Чистякова вывели из основного состава сине-бело-голубых.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России

Теги: гран-при россии, гран-при россии по фигурному катанию, камила валиеева, спорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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