Спортивный кластер в Нижнем Новгороде - отличная задумка города для развития и продвижения спорта

Временная комиссия Совета Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 по футболу во главе с Андреем Кутеповым посетила Нижний Новгород. В состав комиссии вошли Ахметзянов И.Т., Дидигов М.И., Вайнберг А.В. Это седьмой город-участник чемпионата, в который сенаторы приехали с проверкой. Члены комиссии посетили строящиеся стадион, станцию метрополитена и здание железнодорожного вокзала. Осмотрели готовые предматчевые тренировочные площадки, гостиницу, аэропорт.
Особое внимание председатель комиссии уделил детской спортивной школе и беседе с тренерами. Закон 412 ФЗ о переходе спортивных школ в ведомство Минспорта лишает тренеров статуса педагогов, что ведет к потере социальных льгот и оттока тренеров из спортивных школ. Андрей Кутепов пригласил тренеров школы на крцглый стол, который пройдет в Совете Федерации 23 октября.
Подытоживая день, сенатор отметил : «Мы сегодня посмотрели много объектов. У нас как у законодателей возникли вопросы и они нашли отражение в Нижнем Новгороде. Это касается закупок, оперативности и безопасности, закона о тренерах.
У нас нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок. На наш взгляд, сосредоточить спортивные объекты на одной территории – организовать спортивный кластер около стадиона, в который входит ФОК, спортивная и общеобразовательная школы, две новые тренировочные площадки - это абсолютно правильное решение с точки зрения их дальнейшей эксплуатации», – подчеркнул Андрей Кутепов. – Мы можем порекомендовать вам использовать опыт Ростова и ввести в школах третий урок физкультуры – он должен быть именно футбольный. Объекты, которые строятся к чемпионату, должны в дальнейшем использоваться нашими детьми. Благодаря футбольному турниру страна, в том числе и Нижегородская область, получит прорыв в развитии профессионального и детско-юношеского спорта, о котором будут говорить долгие годы».