Спортивный кластер в Нижнем Новгороде - отличная задумка города для развития и продвижения спорта

Временная комиссия СФ по подготовке к чемпионату 2018 посетила Нижний Новгород

Временная комиссия Совета Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 по футболу во главе с Андреем Кутеповым посетила Нижний Новгород. В состав комиссии вошли Ахметзянов И.Т., Дидигов М.И., Вайнберг А.В. Это седьмой город-участник чемпионата, в который сенаторы приехали с проверкой. Члены комиссии посетили строящиеся стадион, станцию метрополитена и здание железнодорожного вокзала. Осмотрели готовые предматчевые тренировочные площадки, гостиницу, аэропорт.

Особое внимание председатель комиссии уделил детской спортивной школе и беседе с тренерами. Закон 412 ФЗ о переходе спортивных школ в ведомство Минспорта лишает тренеров статуса педагогов, что ведет к потере социальных льгот и оттока тренеров из спортивных школ. Андрей Кутепов пригласил тренеров школы на крцглый стол, который пройдет в Совете Федерации 23 октября.

Подытоживая день, сенатор отметил : «Мы сегодня посмотрели много объектов. У нас как у законодателей возникли вопросы и они нашли отражение в Нижнем Новгороде. Это касается закупок, оперативности и безопасности, закона о тренерах.