Спектакль-променад "Пять историй Мраморного дворца" расскажет о событиях из биографии людей, которые здесь когда-то жили. Образы персонажей переплетаются с мифологическими существами, которые изображены на украшениях, скульптурах, плафонах.
Вместе с Екатериной Великой и архитектором Антонио Ринальди зрители прогуляются по залам Мраморного дворца и познакомятся с хранителями музея. Они узнают о преданиях этого места через звуки и ассоциации, соединение прошлого и настоящего, рассказы обитателей дворца и зодчих.
Проект создавался в инклюзивной музейно-театральной лаборатории. Участники спектакля прошли тренинги по актерскому мастерству, движению, музыке, сторителлингу, вокалу. Для каждой истории был выбран особый жанр, который позволит раскрыть тему с неожиданных сторон.
Спектакль проходит с переводом на русский жестовый язык и с тифлокомментированием.
Фото: предоставлено организаторами
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