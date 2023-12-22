В залах Мраморного дворца 21 января покажут постановку об истории архитектурной достопримечательности Петербурга. Начало в 13:00 и в 15:00.

Спектакль-променад "Пять историй Мраморного дворца" расскажет о событиях из биографии людей, которые здесь когда-то жили. Образы персонажей переплетаются с мифологическими существами, которые изображены на украшениях, скульптурах, плафонах.

Вместе с Екатериной Великой и архитектором Антонио Ринальди зрители прогуляются по залам Мраморного дворца и познакомятся с хранителями музея. Они узнают о преданиях этого места через звуки и ассоциации, соединение прошлого и настоящего, рассказы обитателей дворца и зодчих.

Проект создавался в инклюзивной музейно-театральной лаборатории. Участники спектакля прошли тренинги по актерскому мастерству, движению, музыке, сторителлингу, вокалу. Для каждой истории был выбран особый жанр, который позволит раскрыть тему с неожиданных сторон.

Спектакль проходит с переводом на русский жестовый язык и с тифлокомментированием.

Фото: предоставлено организаторами