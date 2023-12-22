Спектакль "Зойкина квартира"

На сцене БДТ им. Товстоногова состоится спектакль Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Артисты выступят 19 и 20 января. Начало в 19:00. Драма для зрителей старше 18 лет.

В Петербурге состоятся гастроли спектакля "Зойкина квартира" Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Зоя Пельц стремится уехать с любимым мужчиной Обольяниновым в Париж. Но денег у пары нет, поэтому они решаются на авантюру ради мечты. Так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под модное ателье. Хозяйка даже нанимает талантливого и беспринципного дельца Аметистова , который превращается в обворожительного администратора заведения. Но в комнатах квартиры уже веет печальным финалом.

Это первые гастроли "Зойкиной квартиры" в Санкт-Петербурге, на легендарной сцене БДТ, и мы надеемся, что петербуржцы оценят нашу версию знаменитой пьесы Булгакова. На мой взгляд, драматургия Михаила Афанасьевича остро звучит в современной реальности: его героями часто становятся люди, утратившие почву под ногами, вынужденно простившиеся с прежней жизнью. "Зойкина квартира" была написана Булгаковым во время бума немого кино. Поэтому вместе с Зиновием Марголиным и Марией Даниловой мы обратились к жанру нуар-драмы, выросшей из кинематографа. Евгений Писарев, режиссер

Написанная Булгаковым в годы НЭПа драма актуальна и сегодня. За красивой и веселой жизнью прячется суровая реальность, которая может разрушить любые мечты.

В ролях: Александра Урсуляк , Александр Дмитриев , Александр Кубанин , Елизавета Кононова , Сергей Миллер, Олег Греков, Никита Пирожков, Назар Сафонов, Анна Кармакова , Александр Матросов, Наталья Рева-Рядинская, Эльмира Мирэль , Екатерина Серавкина , Алексей Воропанов , Олег Пышненко , Алексей Рахманов , Александр Анисимов, Николай Кисличенко , Иван Литвиненко, Инна Кара-Моско, Артём Ляшенко, Арсений Васильевых . Режиссер спектакля Евгений Писарев.

Фото: предоставлено организаторами