Спектакль "Взрослые игры"

"Пижама на шестерых" – одна из самых знаменитых пьес французского драматурга Камолетти, полюбившаяся зрителям за абсурдное нагромождение нелепых ситуаций и захватывающий сюжет, в основе которого – совершенно неожиданные и курьезные повороты.
Это история о том, как любовники и любовницы незапланированно оказываются на одной вечеринке со своими женами и мужьями. Герои, пытаясь выбраться из любовной перипетии, проявляют незаурядную фантазию и ловкость, что приводит к еще бо́льшим коллизиям и недоразумениям.
В ролях:
- Павел Прилучный
- Ольга Медынич
- Джемал Тетруашвили
- Елизавета Мартинес Карденас / Зепюр Прилучная
- Татьяна Дорофеева
- Павел Гайдученко
Режиссер-постановщик – Олеся Невмержицкая.
Продолжительность – 2 часа 30 минут.
Фото: ДК Ленсовета (сайт)
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