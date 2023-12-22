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Спектакль "Взрослые игры"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Взрослые игры"

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8 марта в Дворце культуры им. Ленсовета пройдет премьера спектакля "Взрослые люди" по комедии положений Марка Камолетти "Пижама на шестерых". Начало постановки в 19:00. Возрастное ограничение 16+

"Пижама на шестерых" – одна из самых знаменитых пьес французского драматурга Камолетти, полюбившаяся зрителям за абсурдное нагромождение нелепых ситуаций и захватывающий сюжет, в основе которого – совершенно неожиданные и курьезные повороты.

Это история о том, как любовники и любовницы незапланированно оказываются на одной вечеринке со своими женами и мужьями. Герои, пытаясь выбраться из любовной перипетии, проявляют незаурядную фантазию и ловкость, что приводит к еще бо́льшим коллизиям и недоразумениям.

В ролях:

  • Павел Прилучный
  • Ольга Медынич
  • Джемал Тетруашвили
  • Елизавета Мартинес Карденас / Зепюр Прилучная
  • Татьяна Дорофеева
  • Павел Гайдученко

Режиссер-постановщик – Олеся Невмержицкая.

Продолжительность – 2 часа 30 минут.

Фото: ДК Ленсовета (сайт)

Теги: взрослые игры, дк ленсовета, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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