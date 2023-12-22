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Спектакль "В этом милом старом доме"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "В этом милом старом доме"

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Спектакль пройдет 16 марта в театре имени Ленсовета, начало в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Время идет, сменяются эпохи, а человеческие проблемы неизменны. Люди, как и раньше, любят, ненавидят, сомневаются, страдают и ищут свой путь.

В одном номере гостиницы оказываются две женщины. Одна из них приехала, чтобы выйти замуж за человека, которого любит, а другая — чтобы навестить мужа и детей, которых когда-то оставила. Им неизвестно, что речь идет про одного и того же мужчину…

В ролях: Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Александра Камчатова, Всеволод Цурило, Александр Солоненко, Дарья Циберкина, Юлия Левакова, Владислава Пащенко, Иван Ерёмин.

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета (сайт)

Теги: в этом милом старом доме, михаил боярский, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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