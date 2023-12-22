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Спектакль "Старший сын"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Старший сын"

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В ДК им. Ленсовета 28 января пройдет спектакль про семейные ценности, любовь и дружбу. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль по мотивам пьесы Вампилова понятен молодому и старшему поколению. Его нужно смотреть в разном возрасте, потому что он с годами воспринимается совсем иначе. Взрослые могут поностальгировать по утраченным в обществе ценностям, молодежь может увидеть себя и увлечься двумя историями любви. 

История, которая начинается с обмана,  приводит к высокому, согревающему сердце чувству. Спектакль рассказывает о важности взаимопонимания, ценности семейных отношений, чувствительности светлых людей, выборе в пользу родных. 

Премьера спектакля состоялась 26 октября 2012 года на сцене Театра им. Вахтангова. Она была громко отмечена критиками и публикой.

Фото: ВКонтакте / Свободная сцена

Теги: старший сын, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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