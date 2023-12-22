Спектакль "Старший сын"

Спектакль по мотивам пьесы Вампилова понятен молодому и старшему поколению. Его нужно смотреть в разном возрасте, потому что он с годами воспринимается совсем иначе. Взрослые могут поностальгировать по утраченным в обществе ценностям, молодежь может увидеть себя и увлечься двумя историями любви.
История, которая начинается с обмана, приводит к высокому, согревающему сердце чувству. Спектакль рассказывает о важности взаимопонимания, ценности семейных отношений, чувствительности светлых людей, выборе в пользу родных.
Премьера спектакля состоялась 26 октября 2012 года на сцене Театра им. Вахтангова. Она была громко отмечена критиками и публикой.
Фото: ВКонтакте / Свободная сцена
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