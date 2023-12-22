Спектакль "Сон об осени"

В Театре им. Ленсовета 19 марта развернется настоящая драма. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Постановка "Сон об осени" — история о попытках вернуть любовь, прерванную в самом начале ее развития. Спустя много лет влюбленные встречаются снова. Она так и не нашла спутника жизни, а он обзавелся семьей, но никогда не забывал о первой любви. Чтобы быть вместе, героям придется путешествовать по другим мирам. Убегая от печальной реальности, они окажутся в мире снов и фантазий, переигрывая свою судьбу заново.

На сцену выйдут Виталий Куликов, Ольга Муравицкая, Лаура Пицхелаури, Сергей Волков. Режиссер — Юрий Бутусов.

Фото: ВКонтакте / Театр Ленсовета (Юлия Смелкина)