Спектакль "Слишком женатый таксист"

Постановку можно посмотреть в ДК "Выборгский" 12 января. Начало в 19:00.

Головокружительная комедия положений начинается со случайной аварии, в которую попадает заурядный таксист Джон Смит. На деле водитель оказывается любвеобильным авантюристом. У него два дома и две супруги. Дамы даже не знают о существовании друг друга и считают мужа примерным семьянином. Персонаж успевает уделять внимание каждой женщине: утром проводит время с одной женой, а вечером — с другой.

Однако идеальная схема рушится, когда таксиста, попавшего в аварию, начинают разыскивать жены. Ситуацию усугубляют любопытные журналисты и следователи, но герой пытается найти выход из положения.

Чем больше Джон Смит врет, тем сильнее накаляется обстановка. Ложь персонажа приводит к комической ситуации, которая доводится до предела.

Актеры спектакля:

Тимур Еремеев / Сергей Ефремов

Светлана Пермякова / Татьяна Афанасьева / Алина Ланина / Валерия Федорович / Мария Сластненкова

Мирослава Карпович / Валерия Федорович / Марина Соколова

Александр Якин / Андрей Шугов

Антон Косточкин / Сергей Федюшкин

Владислав Аргун / Дмитрий Морозов

Денис Демин / Дмитрий Морозов

Фото: Выборгский дворец культуры (официальный сайт)