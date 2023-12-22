Спектакль "Слишком женатый таксист"

Головокружительная комедия положений начинается со случайной аварии, в которую попадает заурядный таксист Джон Смит. На деле водитель оказывается любвеобильным авантюристом. У него два дома и две супруги. Дамы даже не знают о существовании друг друга и считают мужа примерным семьянином. Персонаж успевает уделять внимание каждой женщине: утром проводит время с одной женой, а вечером — с другой.
Однако идеальная схема рушится, когда таксиста, попавшего в аварию, начинают разыскивать жены. Ситуацию усугубляют любопытные журналисты и следователи, но герой пытается найти выход из положения.
Чем больше Джон Смит врет, тем сильнее накаляется обстановка. Ложь персонажа приводит к комической ситуации, которая доводится до предела.
Актеры спектакля:
- Тимур Еремеев / Сергей Ефремов
- Светлана Пермякова / Татьяна Афанасьева / Алина Ланина / Валерия Федорович / Мария Сластненкова
- Мирослава Карпович / Валерия Федорович / Марина Соколова
- Александр Якин / Андрей Шугов
- Антон Косточкин / Сергей Федюшкин
- Владислав Аргун / Дмитрий Морозов
- Денис Демин / Дмитрий Морозов
Фото: Выборгский дворец культуры (официальный сайт)
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