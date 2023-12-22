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Спектакль "Слишком женатый таксист"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Слишком женатый таксист"

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Постановку можно посмотреть в ДК "Выборгский" 12 января. Начало в 19:00. 

Головокружительная комедия положений начинается со случайной аварии, в которую попадает заурядный таксист Джон Смит. На деле водитель оказывается любвеобильным авантюристом. У него два дома и две супруги. Дамы даже не знают о существовании друг друга и считают мужа примерным семьянином. Персонаж успевает уделять внимание каждой женщине: утром проводит время с одной женой, а вечером — с другой. 

Однако идеальная схема рушится, когда таксиста, попавшего в аварию, начинают разыскивать жены. Ситуацию усугубляют любопытные журналисты и следователи, но герой пытается найти выход из положения.

Чем больше Джон Смит врет, тем сильнее накаляется обстановка. Ложь персонажа приводит к комической ситуации, которая доводится до предела.

Актеры спектакля:

  • Тимур Еремеев / Сергей Ефремов
  • Светлана Пермякова / Татьяна Афанасьева / Алина Ланина / Валерия Федорович / Мария Сластненкова
  • Мирослава Карпович / Валерия Федорович / Марина Соколова
  • Александр Якин / Андрей Шугов
  • Антон Косточкин / Сергей Федюшкин
  • Владислав Аргун / Дмитрий Морозов
  • Денис Демин / Дмитрий Морозов

Фото: Выборгский дворец культуры (официальный сайт)

Теги: искусство, слишком женатый таксист, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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