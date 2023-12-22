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Спектакль "Сказ про Федота Стрельца"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Сказ про Федота Стрельца"

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Постановку покажут в ДК "Выборгский" 14 января. Начало в 18:00.

Московский театр комедии покажет в ДК "Выборгский" спектакль  "Сказ про Федота Стрельца".  История увлекательна для зрителей всех возрастов. Сатирическая пьеса рассказывает о злом царе, который хотел сжить со свету главного героя Федота-стрельца, чтобы забрать его жену себе. Вредный и хитрый правитель придумывает сложные испытания для соперника, но Федот справляется со всеми трудностями. И тогда царь требует, чтобы удалой молодец принес То-Чаво-Не-Может-Быть...

Зритель сможет насладиться интересными диалогами, богатыми на архаизмы, и задуматься о проблемах, которые актуальны во все времена.

Фото: ВКонтакте / Московский Театр Комедии

Теги: искусство, сказ про федота стрельца, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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