Спектакль "С Чарльзом Буковски за барной стойкой"

Необычный формат театра.

Вовлекающий живой спектакль с одним из самых провокативных писателей прошлого века, Чарльзом Буковски. Зритель сможет сложить собственную картинку из сочетания истории писателя в наушниках и происходящего в баре. Случайные герои – посетители, бармены, завсегдатаи. Музыкальное оформление – рассказ Буковски. В его истории – воспоминания о бедности, разгульной жизни, одиночестве, любви и безумии на грани самоубийства. И о творчестве.

Цена: от 900 рублей

Место: Fiddler"s Green, Рубинштейна, 5

Возрастное ограничение: 18 +

Фото: pixabay