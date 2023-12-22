Спектакль "Пушкин"

Спектакль пройдёт 17 февраля в ДК "Выборгский", начало в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль о Пушкине Сергея Безрукова — это драматическое представление, рассказывающее о жизни и творчестве великого поэта, его отношениях с окружающими и влиянии на культуру. Путешествие через страсти, радости и трагедии гения русской литературы.

Хочется, чтобы зритель вновь пережил смерть Пушкина на нашем спектакле, почувствовал потерю. Когда ты переживаешь утрату человека со слезами на глазах, ты приближаешь его к себе. И Пушкин перестает быть просто томиком стихов или учебным материалом – он становится живым и близким человеком, за которого можно переживать. Сергей Безруков, актер

Фото: ДК "Выборгский" (сайт)