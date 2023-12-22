Спектакль "Поминальная молитва"

Драма развернется на сцене Театра на Литейном. Постановку покажут 18 января. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Привычный мир рушится, семейные традиции забываются, любимые люди уходят и, кажется, что все отвернулись от тебя… Как же не превратиться в прореху на человечестве и сохранить веру в лучшее? В этот сложный период важно не утратить образ Бога в душе, не озлобиться и сохранить способность к состраданию.

Именно этот путь и предстоит пройти главному герою драмы Григория Горина – Тевье-молочнику. Ему придется найти новый смысл жизни и научиться жить в иных обстоятельствах. Сможет ли герой найти в себе силы увидеть в сером цветное, услышать в печальном радостное и примириться с собой?

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"