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Спектакль "Конопатая девчонка!"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Конопатая девчонка!"

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В Театре эстрады им. Аркадия Райкина 18 марта пройдет веселый и добрый спектакль. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Конопатая девчонка!" — спектакль-бенефис Юрия Гальцева, где артисту не приходится никого играть, он показывает на сцене самого себя. 

Действие переносит нас в аэропорт, где герой путешествует по воспоминаниям. Персонаж видит детство, встречает своего отца, вспоминает первую любовь – девочку, в которую он влюбился в первом классе. Это тонкий, душевный и искренний спектакль.

В ролях: Алёна Кухоткина, Игорь Ярошевич, Юрий Гальцев, Анастасия Кипина, Анастасия Лазо, Юрий Михайлик, Мария Насырова, Илья Зубов, Владимир Павличенко, Феофил Докучаев.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

Теги: театр аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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