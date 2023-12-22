Спектакль "Обыкновенное чудо"

На сцене ТЮЗа Брянцева 14 февраля пройдет постановка по знаменитой пьесе Евгения Шварца. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль обращен к юному поколению и зрителям старшего возраста, которые прекрасно помнят сцены из одноименного советского фильма режиссера Марка Захарова. Вас ждет сказочная история о любви, которая способна пойти на все ради счастья, которая творит чудеса…

Спектакль поставит российский режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии "Золотая маска" — Алексей Франдетти.

"Обыкновенное чудо" в ТЮЗе отличается от других спектаклей яркой музыкальной программой и необычной сценической интерпретацией известного сюжета Шварца.

Кстати, 14 февраля на сцену в одном составе выйдут Нонна Гришаева и Иван Ожогин. Вас ждет история взаимоотношений супругов, которые хотят сохранить свой брак. Герои пытаются вернуть в свою жизнь яркие чувства.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева