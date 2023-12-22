Спектакль "Номер 13"

Комедия "Номер 13" входит в золотой фонд Британского театра, как одна из лучших английских пьес ХХ века.

Действие происходит в гостинице. Помощник премьер-министра Великобритании Ричард поселился в уютной комнате, где хотел провести чудесный вечер наедине с секретаршей политического оппонента. Но неожиданно в своей комнате он находит бездыханное тело. Труп нужно срочно спрятать, чтобы избежать скандала. Но все мешает бедному герою. То к нему пристает пьяная супруга, то в дверь стучится обслуживающий персонал, то появляется муж-ревнивец привлекательной секретарши. И каждое действие героя лишь усугубляет ситуацию. Справится ли Ричард с проблемой и чем все завершится?

Режиссер пьесы – Сергей Ефремов. На сцену выйдут Тимур Еремеев, Андрей Шугов, Александр Якин, Андрей Гайдулян, Казбек Кибизов, Антон Косточкин, Сергей Федюшкин, Ася Калинина, Денис Дёмин, Людмила Волкова, Сергей Ефремов, Мария Фурсенко , Мирослава Карпович, Марина Соколова и другие артисты. Состав исполнителей может измениться без дополнительного уведомления.

Фото: ВКонтакте / Московский Театр Комедии