Спектакль "Мастер и Маргарита"

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Михаил Булгаков работал над романом "Мастер и Маргарита" более 10 лет. После того, как он сжег первую версию романа, он начал работу над новой редакцией, в которой появились Мастер и Маргарита. Однако, из-за политических обстоятельств, публикация романа в 1930-х годах была невозможна. Только в 1966 году роман был опубликован в журнале "Москва" с некоторыми сокращениями.

Создатели спектакля задаются вопросом о значении духовности, правды и свободы. "Мастер и Маргарита" в постановке Московского театра комедии — это спектакль, наполненный спецэффектами, иллюзией, он пропитан магией, как и сам роман Булгакова.

Фото: Московский театр комедии