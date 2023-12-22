Спектакль "Кролик P.S."

"Кролик P.S." – лауреат премии "Золотой Софит-2020" в номинации "Лучшая работа художника".
"Тупой жирный заяц" – кинокартина об особенностях работы в провинциальном театре в России и непростой судьбе 40-летнего Аркадия, который не может раскрыть свой творческий потенциал и последние годы играет только роль Зайца.
Авторы проекта видят своей целью развеять стереотипы о театре, продемонстрировать зрителю "изнанку праздника" и исследовать, что происходит с идеей служения искусству и театральным делом сегодня.
Продолжительность – 1 часа 40 минут (без антракта).
Фото: Pxhere
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