Спектакль "Кролик P.S."

7 марта в театре "ЦЕХЪ" покажут первый в Санкт-Петербурге документальный спектакль о театре"Кролик P.S." по мотивам фильма Вячеслава Росса "Тупой жирный заяц". Начало постановки в 19:30. Возрастное ограничение 18+

"Кролик P.S." – лауреат премии "Золотой Софит-2020" в номинации "Лучшая работа художника".

"Тупой жирный заяц" – кинокартина об особенностях работы в провинциальном театре в России и непростой судьбе 40-летнего Аркадия, который не может раскрыть свой творческий потенциал и последние годы играет только роль Зайца.

Авторы проекта видят своей целью развеять стереотипы о театре, продемонстрировать зрителю "изнанку праздника" и исследовать, что происходит с идеей служения искусству и театральным делом сегодня.

Продолжительность – 1 часа 40 минут (без антракта).

Фото: Pxhere