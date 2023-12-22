Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"

Спектакль покажут на сцене Театра имени Ленсовета 15 марта. Начало в 19:00. Возрастные ограничения 12+

Комедия по мотивам гоголевской "Женитьбы" не теряет своей актуальности с 1842 года. Историю про одиночество, попытки найти свое счастье и разбитые мечты понимают все. До боли знакомый сюжет откликается и актерам, и режиссерам, и зрителям.

Режиссер Юрий Бутусов вместе с артистами удивительным образом интерпретирует петербургскую историю о сватовстве к слепительной красавице, обращаясь к произведениям Достоевского, Пушкина, Цветаевой. Интертекстуальность позволяет подчеркнуть масштаб проблемы… Здесь нет дословного цитирования Гоголя, но есть язык иносказаний, аналогий. Особенно интересно будет наблюдать за происходящим на сцене подготовленному зрителю, который знаком с классической постановкой.

Спектакль является лауреатом высшей петербургской театральной премии "Золотой софит" в номинации "Лучший спектакль на большой сцене" (2015). Постановка имеет высокий рейтинг.

Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета