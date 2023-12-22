Спектакль "Электра"

Санктъ-Петербургъ Опера 6 марта будет ожидать гостей на незаурядной опере "Электра". Начало в 19:00. Возрастное ограничение 16+

Античная трагедия Софокла "Электра" оказала серьезное воздействие на двух творцов – Рихарда Штрауса и Гуго фон Гофмансталя.

Знаменитый миф предстанет в опере как глубокое, психологическое произведение с изображением самых темных сторон человеческой души. Драматический спектакль, боль и ненависть – доминанты истории, которую откроет режиссер-постановщик и народный артист России – Юрий Александров.

В "Электре" образ Древней Греции особенно страстен, он скрывает в себе демоническое и темное начала. Композитор оперы сосредотачивается на сложных и сильных соло-партиях, выворачивая наизнанку конфликт главных героев произведения. Динамичная опера обещает удивить.

Исполнение на немецком языке с русскими субтитрами.

Длительность трагической, но экспрессивной оперы – 1 час 50 минут. Без антракта.

Фото: Санктъ-Петербургъ Опера (сайт)