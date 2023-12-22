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Спектакль "Дон Кихот"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Дон Кихот"

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Постановку по мотивам романа "Дон Кихот" можно увидеть 15 января в театре имени Андрея Миронова. Начало в 19:00. 18+

Зрители смогут насладиться постановкой культового романа Сервантеса, который спровоцировал настоящую революцию в европейской литературе. О нем так часто говорят и вспоминают, что не знать его просто удивительно. Первый том романа вышел в 1605 году, но текст до сих пор вызывает интерес у читателей. 

Гостей театра ждет необычная интерпретация произведения. Зрителям обещают много неожиданных, бесцеремонных и интересных решений. Все это в духе Сервантеса. В персонажах раскроется грубое, прекрасное и изящное. 

Режиссером спектакля является Влад Фурман. Главную роль исполнит советский и российский актер театра и кино, народный артист России, заслуженный артист России Сергей Курышев. 

Фото: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова (Paul)

Теги: дон кихот, театр, театр имени андрея миронова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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