Спектакль "Дон Кихот"

Постановку по мотивам романа "Дон Кихот" можно увидеть 15 января в театре имени Андрея Миронова. Начало в 19:00. 18+

Зрители смогут насладиться постановкой культового романа Сервантеса, который спровоцировал настоящую революцию в европейской литературе. О нем так часто говорят и вспоминают, что не знать его просто удивительно. Первый том романа вышел в 1605 году, но текст до сих пор вызывает интерес у читателей.

Гостей театра ждет необычная интерпретация произведения. Зрителям обещают много неожиданных, бесцеремонных и интересных решений. Все это в духе Сервантеса. В персонажах раскроется грубое, прекрасное и изящное.

Режиссером спектакля является Влад Фурман. Главную роль исполнит советский и российский актер театра и кино, народный артист России, заслуженный артист России Сергей Курышев.

Фото: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова (Paul)