Спектакль "Дама с камелиями"

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10 марта в Михайловском театре покажут оперную постановку по известному одноименному роману Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" в интерпретации Владимира Кехмана. Начало в 13:00 и 18:00. Для зрителей старше 12 лет.