Спектакль "Дама с камелиями"

Действия спектакля переносятся из Парижа XIX века в Северную столицу начала ХХ.
Сюжет повествует о жизни русской балерины Маргариты: становление артистки, эмиграция на фоне Октябрьской революции, быстротечность успеха, предательство от дорогого сердцу человека Арамана и постепенное увядание. Для героини вечно лишь одно – любовь к балетному искусству, сцене и театру.
Завершает спектакль ария Sempre libera из оперы "Травиата" великого композитора Джузеппе Верди.
Продолжительность – 1 час 55 минут.
Фото: Pxhere
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