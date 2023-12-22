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Спектакль "Дама с камелиями"
Сегодня, 13:00
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Спектакль "Дама с камелиями"

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10 марта в Михайловском театре покажут оперную постановку по известному одноименному роману Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" в интерпретации Владимира Кехмана. Начало в 13:00 и 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Действия спектакля переносятся из Парижа XIX века в Северную столицу начала ХХ.

Сюжет повествует о жизни русской балерины Маргариты: становление артистки, эмиграция на фоне Октябрьской революции, быстротечность успеха, предательство от дорогого сердцу человека Арамана и постепенное увядание. Для героини вечно лишь одно – любовь к балетному искусству, сцене и театру.

Завершает спектакль ария Sempre libera из оперы "Травиата" великого композитора Джузеппе Верди.

Продолжительность – 1 час 55 минут.

Фото: Pxhere

Теги: михайловский театр, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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