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Спектакль "Блаженная Ксения. История любви"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Блаженная Ксения. История любви"

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В Александринском театре 17 марта покажут постановку о судьбе Ксении Григорьевны Петровой. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса Вадима Леванова рассказывает историю святой Ксении Петербургской, которая жила в городе на Неве в середине XVIII века. Ксения Григорьевна Петрова внезапно потеряла мужа. Супруг ушел из жизни без покаяния, и тогда Ксения решила отмолить душу усопшего. Она продолжила жизненный путь супруга... 

Новая интерпретация этого легендарного спектакля по-прежнему дарит зрителям сопричастность духовному подвигу святой. Постановка поможет понять самого себя, даст ответы на многие духовные вопросы.

 В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена

Теги: драма, драма блаженная ксения, пьеса вадима леванова, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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