Специалист центра занятости рассказала о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья

Журналисты Piter.tv пообщались с временно исполняющей обязанности директора Выборгского филиала Центра занятости населения Натальей Лобановой. Она рассказала какие меры социальной поддержки предусмотрены для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Субсидии выделяются работодателям, которые осуществляют свою деятельность на территории Ленинградской области и состоят на налоговом учете в Ленинградской области. Размер субсидии зависит от группы инвалидности трудоустроенного гражданина. Например, если работодатель устраивает на работу гражданина, имеющего первую или вторую группу инвалидности, субсидия может достигать 500 тысяч. Если у гражданина, которого устраивает работодатель третья группа инвалидности, размер субсидий до 300 тысяч. Из бюджета Ленинградской области кроме субсидий для создания рабочего места граждан имеющих группу инвалидности, выделяются субсидии на компенсацию заработной платы для трудоустроенных инвалидов. Например, компенсация заработной платы трудоустроенному инвалиду составляет 50% в течение года, но не более минимальной величины заработной платы, установленной в Ленинградской области.

Наталья Лобанова, врио директора Выборгского филиала ГКУ "Центр занятости"