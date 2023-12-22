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Спасти рядового Гамлета
Сегодня, 19:00
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Спасти рядового Гамлета

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Спектакль пройдет 17 февраля в ДК имени Ленсовета, начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Гастролирующая труппа артистов готовится к постановке "Гамлета" Шекспира, но артист, играющий Гамлета, не прибывает. Отменять спектакль невозможно. Но внезапно на помощь приходит "заезжая звезда" города.

Зрители станут свидетелями многожанрового представления, где переплетутся песни, танцы, юмор, ирония и искромётный юмор легендарного народного артиста РФ Юрия Стоянова.

Не упустите возможность провести вечер в приятной обстановке!

Фото: ВКонтакте / ★ДК имени Ленсовета★

Теги: гамлет, дк ленсовета, спасти рядового гамлета, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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