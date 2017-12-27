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Space X успешно запустил Falcon9 с телескопом для поиска пригодных для жизни планет

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В интернете опубликовано видео запуска ракеты с телескопом TESS, который будет искать в космосе экзопланет.

Сегодня ночью, в 1.51 по московскому времени, компания Илона Маска Space X успешно запустили ракету Falcon9.

Ракета несла с собой телескоп NASA TESS, который будет искать в космосе планеты потенциально пригодные для жизни землян. Старт ракеты прошел в штатном режиме, через три минуты произошло отделение первой ступени, через 6 минут ступень приземлилась на баржу в Атлантическом океане.

Планируется, что во время двухлетней миссии аппарат TESS сможет изучить более 200 тысяч звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами.

Видео: YouTube/SciNews

 

 

Теги: falcon 9 , space x , илон маск , пуск фалькон9 , экзопланета
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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