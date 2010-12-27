Создатели газопровода "Северный поток-2" будут поддерживать Кургальский заказник на протяжении 30-ти лет

Со стороны компании одобрена и на заседании передана в правительство Ленинградской области «дорожная карта» мероприятий на перспективу ближайших 30 лет, предусматривающая ее инвестиции в сохранение биоразнообразия в Кургальском заказнике.

Создатели газопровода будут десятилетия поддерживать Кургальский заказник.

Рабочая группа по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и АО "Норд Стрим 2 АГ" на заседании 9 октября обсудила ход его воплощения и дальнейшие меры взаимодействия.

"Высокий профессиональный уровень и детальность, соответствие передовых инициатив компании запросу общества укрепляют уверенность в том, что наше комплексное взаимодействие при реализации проекта поможет направить все потоки энергии участников в русло укрепления благополучия на многие годы вперед", - сказал руководитель рабочей группы вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.

Со стороны компании одобрена и на заседании передана в правительство Ленинградской области "дорожная карта" мероприятий на перспективу ближайших 30 лет, предусматривающая ее инвестиции в сохранение биоразнообразия в Кургальском заказнике. Запланировано выделение финансирования на реализацию мероприятий по предотвращения потерь биоразнообразия, восстановления повреждений и дополнительных консервационных мер.

Компания представила на заседании информацию о реализованных и ведущихся программах по сохранению биоразнообразия, санитарно-технических работах, мерах по защите от лесных пожаров, включая создание лесной пожарной станции, о демонтаже временной подъездной дороги в строительном коридоре газопровода, создании инфраструктуры для ответственного туризма в Кургальском заказнике, включая экологические тропы и иные объекты. Данные проекты ведутся в тесном взаимодействии с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.

Члены рабочей группы обсудили также реализацию социальных инициатив, разрабатываемых в тесном контакте с местными жителями, включая обустройство общественных пространств и спорткомплекса в деревне Большое Кузёмкино и строительство центра ижорского языка и мастерства в Вистино, информацию по осуществляемым проектам по сбору мусора и правильному обращению с отходами, проекту "Мой край" и другим инициативам.

Также участниками особо отмечены успехи программы борьбы с борщевиком без применения химикатов, благодаря которым очищены 150 га по окраине заказника и предотвращается повторное зарастание, коммуникации компании с заинтересованными сторонами, согласована дата следующего заседания.

Источник: пресс-служба ЛО