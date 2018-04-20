Создатели "God of War" опубликовали новый шуточный рекламный ролик под названием "пес войны"

В сети появилось новое рекламное видео God of War.

Создатели игры God of War для PlayStation PS4 создали новый видеоролик, которые по достоинству оценили любители игры.

Суть шуточного ролика в том, что создатель рекламы перепутал местами две буквы в названии игры. И God of War превратилось в Dog of War. Главные роли игры отведены чихуахуа и шпицу. Грозный Кратос в игре превратился в милую собачку, но не утратил навыков превосходного владения топором, раскидывая и уничтожая врагов.

В комментариях под видео люди пишут, что им очень даже понравилась такая идея, и они хотят играть в Dog of War. Просмотры этого ролика растут тысячами каждую минуту.

Видео: YouTube/PlayStation Europe