Десять рефрижераторов будут находиться в Бруклине.

Созданный для жертв коронавируса морг из грузовиков в Нью-Йорке попал на видео. Ролик с колонной транспортных средств опубликовали представители YouTube-канала Ruptly. Авторы видео пояснили, что на кадры попали грузовики-рефрижераторы, которые будут размещены в самом густонаселенном районе Бруклина. Импровизированный морг будут использовать временно для хранения тел погибших от COVID-19. Ранее власти США заявляли о том, что постоянные морги не справляются с большой нагрузкой и-за жертв коронавируса.

Напомним, что первые грузовики-морги в Нью-Йорке появились еще в конце марта. Уже тогда чиновники предполагали, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться, поэтому городу могут понадобиться дополнительные места для погибших. В последний раз подобные меры в СШа предпринимали после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Напомним, что согласно статистике от института Джонса Хопкинса, в Америке зарегистрировано более 869 тысяч зараженных коронавирусом. От инфекции по стране погибло более 50 тысяч человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США.

Фото и видео: YouTube/Ruptly

