Советник главы офиса Зеленского Арестович: российские войска заняли Бердянск

За несколько часов до его выступления на брифинге такую информацию предоставил исполняющий обязанности мэра Александр Свидло.

Российские военные взяли под контроль Бердянск. Об этом сообщил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

За несколько часов до его выступления на брифинге такую информацию предоставил исполняющий обязанности мэра Александр Свидло. Солдаты РФ держат под контролем административные здания города.

Напомним, что утром 27 февраля Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие блокировали Бердянск. В министерстве подчеркнули, что российские военные атакуют города и населенные пункты, не забывая о мерах для защиты мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее мы сообщили, что европейцы пострадают из-за санкций, введенных против России.

Видео: Youtube/Эфир UkrLive