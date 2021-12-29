Советник Пентагона: в общих интересах США и РФ избегать конфликта в Арктике

Рэнди Ки объяснил, что при этом США не могут показать себя со слабой стороны.

Советник Пентагона по вопросам национальной стратегической безопасности заявил, что в общих интересах США и РФ избегать конфликта в арктическом регионе. Таким мнение эксперт Рэнди Ки поделился с коллегами во время онлайн-мероприятия, организованного Атлантическим советом Вашингтона. Эксперт пояснил свою точку зрения.

Россия является арктической страной, которая имеет общие с США критически важные водные пути в Арктике. В интересах обеих стран сдержать конфликт, например, в Беринговом и Чукотских морях. Рэнди Ки, советник Пантагона

Американский аналитик подчеркнул, что Москва за последнее время восстановила целый ряд бывших советских баз в регионе, а также создала несколько дополнительных инфраструктурных объектов в Арктике. Эти действия дают России проецировать силу в регионе. Ки призвал Вашингтон также активизировать свои усилия, так как Америка не может себе позволить восприниматься как слабое государство.

Пентагон: все жертвы теракта у аэропорта Кабула погибли от одного взрыва.

* Атлантический совет - признан Генеральной прокуратурой России нежелательно организацией на территории РФ.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil

