Советник Кадырова пообещал участнику протестов решение проблем с законом

Делимханов заявил, что в протестах участвуют "какие-то шайтаны".

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Государственной думы Адам Делимханов пообещал участнику протестов, который вступил в драку с полицейскими на акции в поддержку Алексея Навального, решение проблем с законом.

Если ты принимаешь их позицию, ты не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними. Адам Делимханов, советник Рамзана Кадырова

Он отметил, что если молодой человек не готов "идти вслед за ними", то "Кадыров поможет тебе с тем, что касается закона".

Делимханов заявил, что в протестах участвуют "какие-то шайтаны". По его словам, он уже поговорил с отцом молодого человека. Депутат призвал юношу связаться с ним через директ, "если принимаешь позицию отваги, чеченца, мусульманина"

Ранее мы писали, что удар в сотрудника ДПС во время протестов в Петербурге обернулся уголовным делом. Об этом стало известно 23 января, в ходе несанкционированных массовых протестных мероприятий в Северной столице. На видео попал момент, когда неизвестный мужчина, стоявший рядом с инспектором ДПС, повернулся и ударил полицейского в лицо.

Видео: Telegram/Baza