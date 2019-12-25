Совфед одобрил закон о штрафах до 5 тыс. рублей за проезд по платным дорогам без оплаты

Сумма штрафа для водителя автотранспорта или водителя машины иностранного перевозчика составит 1,5 тысячи рублей.

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 5 тысяч рублей за проезд по платным дорогам без оплаты. Об этом пишет ТАСС.

Поправки внесли в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект предполагает внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем для оплаты проезда. Отмечается, что сейчас заплатить можно только в определённых пунктах — что провоцирует пробки и уменьшает эффективность трассы.

Сумма штрафа для водителя автотранспорта или водителя машины иностранного перевозчика составит 1,5 тысячи рублей. Для грузовиков и автобусов штраф составит 5 тысяч рублей.

Если владелец машины оплатил проезд не позднее, чем через 20 дней после вынесения постановления, то к ответственности его не привлекут.

Ранее Совфед одобрил поправки в УК РФ о наказании за умышленное блокирование дорог.

Фото: pixabay.com