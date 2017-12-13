Сотруднику Пулково предъявили обвинение по делу о гибели ребенка на трапе

В Петербурге обвинили замруководителя Службы спецтранспорта аэропорта в недоброкачественном ремонте трапа.

Заместителя руководителя Службы спецтранспорта аэропорта Санкт-Петербурга Алексея Шаньгина обвиняют в некачественном ремонте трапа, тем самым изменив квалификацию дела о смерти ребенка в Пулково.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что трагический инцидент переквалифицировали в "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств".

Отметим, что сейчас имеется два фигуранта уголовного дела. Также, 26 февраля было прекращено уголовное преследование врио руководителя ССТ Валентина Чернаенко, который считается причастен к неисправному трапу. Дело начальника участка механических работ ССТ Пулково Александра Козельского также могут завершить. Его рассматривают по 266 статье. Следующее заседание назначено на 12 марта.

Ранее мы сообщали о том, что суд может прекратить дело по факту гибели младенца в "Пулково".