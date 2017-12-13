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Сотруднику Пулково предъявили обвинение по делу о гибели ребенка на трапе
Сегодня, 17:40
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Shdaria
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Сотруднику Пулково предъявили обвинение по делу о гибели ребенка на трапе

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В Петербурге обвинили замруководителя Службы спецтранспорта аэропорта в недоброкачественном ремонте трапа.

Заместителя руководителя Службы спецтранспорта аэропорта Санкт-Петербурга Алексея Шаньгина обвиняют в некачественном ремонте трапа, тем самым изменив квалификацию дела о смерти ребенка в Пулково. 

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что трагический инцидент переквалифицировали в "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств". 

Отметим, что сейчас имеется два фигуранта уголовного дела. Также, 26 февраля было прекращено уголовное преследование врио руководителя ССТ Валентина Чернаенко, который считается причастен к неисправному трапу. Дело начальника участка механических работ ССТ Пулково Александра Козельского также могут завершить. Его рассматривают по 266 статье. Следующее заседание назначено на 12 марта. 

Ранее мы сообщали о том, что суд может прекратить дело по факту гибели младенца в "Пулково".

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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