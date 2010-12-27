На Витебском проспекте задержали автоугонщика, разбившего лобовое стекло

Незнакомец пытался ночью угнать ВАЗ-2106.

На Витебском проспекте задержали мужчину, который хотел угнать отечественный автомобиль ВАЗ-2106. Незнакомец разбил лобовое стекло и незаконно проник в машину. Автоугонщика поймали прямо на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Разбитый автомобиль был замечен сотрудниками вневедомственной охраны в 01:20. Внутри они обнаружили мужчину, который не смог предоставить документы на машину. Внятно объяснить свои действия у него также не получилось. В настоящее время незнакомец задержан. Решается его дальнейшая судьба.

Ранее мы писали, что петербургские депутаты хотят приравнять угонщиков автомобилей к грабителям.

Фото: pixabay.com