Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в нападении на мужчину в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

По предварительным данным ведомства, злоумышленник нанес несколько ударов ножом потерпевшему. Его задержали двое очевидцев и сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего. Работники медицинской службы аэропорта оказали пострадавшему необходимую помощь. Его доставили в одну из больниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Липецкой области задержали подозреваемых в крупном мошенничестве.

Видео: Транспортная полиция Сибири