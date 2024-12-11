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Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в нападении на мужчину в аэропорту Красноярска

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в нападении на мужчину в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

По предварительным данным ведомства, злоумышленник нанес несколько ударов ножом потерпевшему. Его задержали двое очевидцев и сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего. Работники медицинской службы аэропорта оказали пострадавшему необходимую помощь. Его доставили в одну из больниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Липецкой области задержали подозреваемых в крупном мошенничестве.

Видео: Транспортная полиция Сибири

Теги: аэропорт, красноярск, нападение, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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