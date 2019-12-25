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Сотрудники полиции задержали работника алкомаркета, который занимался любовью с 13-летней жительницей Петербурга
Сегодня, 15:03
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Сотрудники полиции задержали работника алкомаркета, который занимался любовью с 13-летней жительницей Петербурга

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Девочка находится на седьмой неделе беременности.

Стражи порядка разыскали мужчину, который вступил в половую связь с 13-летней девочкой, после чего та забеременела. По предварительной информации, им оказался 18-летний продавец алкогольного магазина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка поступила на осмотр к гинекологу еще в конце октября. Врач выявила у пациентки беременность. Девочка призналась, что в начале осени переспала с другом в квартире на улице Оптиков. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Сотрудники МВД нашли молодого человека школьницы. Выяснилось, что он работает в алкогольном магазине. С юношей провели беседу и отпустили под подписку о невыезде.

Расследование продолжаются. Устанавливаютcя детали инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стражи порядка задержали 23-летнего петербуржца, который отправлял "интимки" школьнице.

Фото: Pexels

 

Теги: беременная девочка, полиция, продавец алкомаркета, сексуальная связь с ребенком, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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