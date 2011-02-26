Петербургские полицейские "по горячим следам" задержали стрелявшего за конфликт со "скорой"

Нарушитель стрелял в воздух и скрылся.

В два часа дня сегодня в полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о конфликте между водителем "Ауди А8" и водителем автомобиля "скорой". Инцидент произошел у дома №8 на Госпитальной улице.

Полицейские выяснили, что водитель иномарки повредил зеркало заднего вида кареты "скорой" и несколько раз выстрелил в воздух, после чего скрылся. В городе ввели план "Перехват", в результате сотрудники пушкинской полиции блокировали автомобиль нарушителя на Тверской улице в Колпино.

У 46-летнего водителя изъяли травматический пистолет, а стрелявшего доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv