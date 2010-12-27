Администрация Петродворцового района уберет листву на мемориале "Приморский"

19 октября – день благоустройства в Санкт-Петербурге.

Сотрудники администрации Петродворцового района уберут листву на мемориале "Приморский". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По многолетней традиции местом осенней уборки станет мемориал "Приморский" (Петергоф, развилка Санкт-Петербургского пр. и Петергофской ул.), уборка стартует в 09:30.

Также в районе в десять утра добровольцы и жители выйдут на уборку берега Красного пруда, на площадь у культурного центра "Каскад", на территорию Ломоносовского ГДК. В 11:00 в Стрельне пройдет акция "Стрельна -территория чистоты".

В день благоустройства в сквере у ДК имени Газа высадят липы.

Фото: Piter.TV