Сотрудники ИК-19 в Казани пресекли попытку доставить в колонию гашиш с помощью кошки

Запрещенка пряталась в ошейнике животного.

Сотрудники исправительной колонии под номером 19 в Казани пресекли попытку доставить в ИК строгого режима гашиш с помощью кошки. Такое заявление журналистам сделали представители пресс-службы УФСИН по Татарстану. Известно, что наркокурьером для заключенных стало животное, черного окраса.

Сотрудники ИК-19 пресекли попытку доставки в колонию наркотических веществ с использованием кошки. пресс-служба УФСИН по региону

Специалисты рассказали, что выявили подозрительное движение во время обхода прилегающей к колонии территории. Сотрудники отдела безопасности около транспортных ворот нашли кошку. В ее ошейнике находилось запрещенное вещество растительного происхождения, а также другое порошкообразное вещество белого цвета. По результатам экспертизы стало понятно, что речь идет о гашише с массой 4,71 грамма, а также соединении N-метилэфедрона с массой 2,84 грамма. Ведется уголовное дело.

Глава Минюста назвал случаи насилия над заключенными профессиональной деформацией.

Фото и видео: Twitter / Baza