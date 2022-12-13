Сотрудники ФСБ разгромили ячейку "Катиба Таухид валь-Джихад"* в Москве и Красноярске

Задержаны четыре человека из числа ее главарей преступной группировки.

Сотрудники ФСБ России разгромили ячейку "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещенное по решению Московского окружного суда с 2019 года на территории России террористическое и экстремистское движение) в Москве и Красноярске. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы силового ведомства. Специалисты объяснили, что подозреваемые в преступной деятельности занимались вербовкой и переправкой за пределы страны боевиков, которые должны пополнить собой ряды террористов в Сирии. Злоумышленники также совершали призывы к преступлениям террористического характера. Операция по задержанию фигурантов уголовного дела проводилась совместно с правоохранительными органами.

Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* задержаны четыре человека из числа ее главарей и рядовых участников. пресс-служба ФСБ России

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что при задержании вместе с подозреваемыми обнаружены пропагандистские видеоматериалы международной террористической организации. Оперативники изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты фи гурантов дела.

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Фото и видео: ФСБ России