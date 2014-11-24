Сотрудника компании "PepsiCo" в Петербурге не пустили на работу после жалобы на жару в цехах

Официальным поводом для блокировки пропуска сотрудника стал приказ о его направлении на внеочередной медосмотр.

Сотрудника компании "PepsiCo" не пустили на работу после жалобы жару в цехах. Об этом рассказали члены профсоюза "Рабочая ассоциация" на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В воскресенье, 11 июля, пропуск председателя профсоюза Евгения Медведева оказался заблокирован. В профсоюзе считают, что таким образом руководство завода хочет помешать профсоюзной деятельности.

В июне этого года Медведев заявил, что 36-градусная жара в цехах не позволительна с точки зрения санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора. В профсоюзе заявили, что именно поэтому Медведева решили временно отстранить от работы.

Однако официальным поводом для блокировки пропуска активиста стал приказ о его направлении на внеочередной медосмотр, подписанный руководительницей HR-процессов PepsiCo. В приказе говорится, что обследование необходимо для "сохранения здоровья сотрудника". В ближайшую неделю Медведев не сможет находиться на территории завода, однако выплаты он получит.

Комитет профсоюза МПРА был создан в июне этого года из-за недовольства работников условиями труда. Так, 14 июня Евгению Медведеву предложили получить несколько окладов на руки и уволиться по соглашению сторон. Однако активист от такого предложения отказался.

PepsiCo – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Наиболее популярные бренды — Pepsi, Lay"s, "Домик в деревне", "Агуша".

Ранее мы писали, что здания завода PepsiCo в Петербурге купил кондитерский производитель "Карат".

Фото: yandex.ru/maps